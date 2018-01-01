На базе отдыха под Донецком произошел взрыв, есть пострадавшие

Пострадавшие госпитализированы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
"Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03.00. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска - 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы", - сказано в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, в пятницу, 13 июля, в результате взрыва, устроенного смертником в пакистанском городе Мастунг, погибли 128 человек.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram