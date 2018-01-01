На Буковине чиновник шокировал миллиардной декларацией: опубликован документ

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1 / 2 Валерий Абрамчук указал в декларации сумму зарплаты в размере 20,8 млрд грн. (molbuk.ua)

Абрамчук Валерий Антонович уверенно врывается в украинский список Форбс.

Заместитель мэра Сторожинца Черновицкой области Валерий Абрамчук указал в своей электронной декларации сумму зарплаты в размере 20,8 млрд грн.

Такие данные чиновник внес в свою электронную декларацию, которая была обнародована НАПК.

"Таким образом, Абрамчук Валерий Антонович с состоянием в 800 млн долларов уверенно врывается в украинский список Форбс, почти догоняя Игоря Коломойского и опережая Дмитрия Фирташа и Петра Порошенко", — иронизирует местное издание "Сторожинец".

Напомним, ранее стало известно, декларации каких украинских топ-чиновников проверит НАПК.

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