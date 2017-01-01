На Черкасчине жители оставшегося без газа города перекрыли дорогу на Киев: фото

По словам секретаря горсовета Константина Синегуба, "Черкассыгаз" выставил населенному пункту счет в 200 млн гривен.

В четверг, 1 февраля, в городе Смеле (Черкасская область) по решению "Черкассыгаза" были отключены от газоснабжения все котельные, из-за чего жители перекрыли трассу дорогу, ведущую на Киев.

Такое сообщение опубликовал местный портал "Прочерк".

Как сообщается на сайте мэрии, горсовет Смелы в минувшем году создал новое КП "Смелакоммунтеплоэнерго", которое должно стать основным поставщиком тепла вместо ООО "Смела Энергоинвест", замешанного в череде скандалов.

По словам секретаря горсовета Константина Синегуба, "Черкассыгаз" требует от Смелы около 200 млн гривен.

"Полтора месяца руководители ПАО "Черкассыгаз" нам рассказывали, что у нас какие-то проблемы с документами, навязывали нам, что надо обязательно взять долги ООО "Смела Энергоинвест". Теперь в "Черкассыгазе" новая идея - разбалансировку по газу за январь повесить на Смелу. То есть долг "Энергоинвеста" - 173 млн грн, вместе с разбалансом за январь эта сумма будет составлять - более 200 млн гривен! Взять такой долг - это просто самоубийство для Смелы. Они хотят разбить этот долг нам на 5 лет. Если мы на это согласимся, то у нас не будет ни дорог, ни образования, ни культуры. Город будет уничтожен", - заявил чиновник.

Напомним, ранее из-за долгов остался без газа город на Киевщине.