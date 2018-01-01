Сегодня, 23:21 RSS

На Черкассы обрушился крупный град: видео

Сегодня, 22:29

В городе во время дождя местные жители наблюдали ледяные шарики с пятикопеечную монету.

куенгшщзхъ
В Черкассах выпал крупный град Скриншот YouTube
В Черкассах 6 мая наряду с порывистым ветром и сильным ливнем выпал обильный град.

Местные жители опубликовали видео разбушевавшейся стихии в YouTube.

В ролике видно, что небо в городе затянуто темными тучами, идет сильный дождь, а с неба летят кусочки льда довольно крупного размера.

Автор видео крупным планом показывает ледяные шарики, которые достигают сантиметра в диаметре. Местные жители пишут в Сети, что граду предшествовал гром, который люди приняли за взрыв.

Напомним, в Бердичеве Житомирской области выпал огромных размеров град. Такого здесь не помнят даже старожилы.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Черкассы, град, дождь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться