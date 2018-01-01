На Черкассы обрушился крупный град: видео

В городе во время дождя местные жители наблюдали ледяные шарики с пятикопеечную монету.

В Черкассах выпал крупный град Скриншот YouTube

В Черкассах 6 мая наряду с порывистым ветром и сильным ливнем выпал обильный град

Местные жители опубликовали видео разбушевавшейся стихии в YouTube.

В ролике видно, что небо в городе затянуто темными тучами, идет сильный дождь, а с неба летят кусочки льда довольно крупного размера.

Автор видео крупным планом показывает ледяные шарики, которые достигают сантиметра в диаметре. Местные жители пишут в Сети, что граду предшествовал гром, который люди приняли за взрыв.

Напомним, в Бердичеве Житомирской области выпал огромных размеров град. Такого здесь не помнят даже старожилы.

Читайте наши новости в Facebook