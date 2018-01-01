На Черкассы обрушился крупный град: видео

В городе во время дождя местные жители наблюдали ледяные шарики с пятикопеечную монету.
Местные жители опубликовали видео разбушевавшейся стихии в YouTube.
В ролике видно, что небо в городе затянуто темными тучами, идет сильный дождь, а с неба летят кусочки льда довольно крупного размера.
Автор видео крупным планом показывает ледяные шарики, которые достигают сантиметра в диаметре. Местные жители пишут в Сети, что граду предшествовал гром, который люди приняли за взрыв.
Напомним, в Бердичеве Житомирской области выпал огромных размеров град. Такого здесь не помнят даже старожилы.
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