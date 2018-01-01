На День Киева потратят на миллион гривен больше, чем в прошлом году: документ

По информации чиновников, самый скромный праздник в столице состоялся в 2014 году.

День Киева обойдется в 96,5 тысяч долларов УНИАН

Депутат Киевсовета Александр Пабат озвучил цифры расходов бюджетных средств на праздничные мероприятия по случаю Дня Киева , продемонстрировав сравнительную характеристику за последние несколько лет.

"В этом году бюджет развлекательной программы ко Дню Киева впервые подтянулся к дореволюционному уровню. На культурные, спортивные и развлекательные ивенты из бюджета столицы планируется освоить 2,51 млн грн (96 500 долларов), что на миллион гривен больше, нежели в прошлом году", - написал он на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на официальную информацию, Пабат сообщил, что самый скромный День города киевляне отметили в 2014 году. Тогда потраченные 266 тысяч гривен по майскому курсу 2014 года составляли 22 160 долларов. По словам столичного политика, самым пышным был праздник 2013 года. Из бюджета на него было выделено 5,3 миллиона гривен, что по актуальному на тот момент курсу составляло 650 тысяч долларов.

Фото: скрин Facebook/Александр Пабат

Напомним, с 1 мая в Киеве официально стартует сезон работы фонтанов. Они "отдыхали" зимой, но теперь вновь будут радовать киевлян и гостей города.

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