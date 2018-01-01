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На Днепропетровщине в изнасиловании и убийстве семиклассницы подозревают 15-летнего парня

Сегодня, 16:52

Обнаженный труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке.

полиция, шеврон
Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве Скриншот
В Днепропетровской области по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы задержали 15-летнего парня.

"Вчера в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновении ее несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы седьмого класса. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел", — сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, вечером обнаженный труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком.

"По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована. Сегодня утром полицией установлен подозреваемый - это парень на год старше убитой", — уточнил Аброськин в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коломые мужчины снимали на видео изнасилование 15-летней девушки.

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Теги:  
Днепропетровщина, изначилование, убийство
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