На Днепропетровщине военнослужащие подорвались на гранате: детали

Инцидент проищошел на полигоне возле города Кривой Рог.

Военнослужащий с гранатой Униан

В четверг, 5 апреля, на полигоне возле города Кривой Рог, что на Днепропетровщине, на гранате подорвались трое военнослужащих ВСУ.

Соответствующее сообщение опубликовало местное издание "Первый городской". Согласно обнародованным данным, инцидент произошел около 08.40 по киевскому времени на полигоне 17-й танковой бригады, который дислоцируется в микрорайоне "Макулан".

По предварительной информации, происшествие произошло в момент, когда на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранате, выданной для проведения тренировки.

Госпитализированы трое людей, один из них − в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее на Киевщине бывший АТОшник подорвался на гранате.