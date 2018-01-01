На Днепропетровщине военнослужащие подорвались на гранате: детали

Инцидент проищошел на полигоне возле города Кривой Рог.
Соответствующее сообщение опубликовало местное издание "Первый городской". Согласно обнародованным данным, инцидент произошел около 08.40 по киевскому времени на полигоне 17-й танковой бригады, который дислоцируется в микрорайоне "Макулан".
По предварительной информации, происшествие произошло в момент, когда на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранате, выданной для проведения тренировки.
Госпитализированы трое людей, один из них − в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее на Киевщине бывший АТОшник подорвался на гранате.