Огонь из "Градов". На Донбассе боевики грубо нарушили "Минск", силы АТО понесли потери

Сегодня на востоке нашей страны террористы уже восемь раз открывали огонь, отметили в штабе спецоперации.

На Донбассе в результате вражеского огня погиб боец АТО, а еще один — ранен

В пятницу, 20 апреля, с начала суток в зоне АТО на Донбассе террористы восемь раз обстреляли позиции украинских воинов, один наш боец погиб, а еще один — ранен.

В частности, боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на Донецком направлении, грубо нарушая договоренности, противник обстрелял позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов. Следует отметить, что последний раз применение противником РСЗО "Град" в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево", — подчеркивается в сообщении.

Также запрещенное вооружение сегодня злоумышленники применили в районе Широкино и Попасной — открывали огонь из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, по защитникам Новотроицкого, Водяного и Широкино террористы стреляли из 120-мм минометов.

"Такие действия со стороны врага свидетельствуют о полной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать Минские договоренности, в частности, по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", — добавили в штабе.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.