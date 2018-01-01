На Донбассе боевики оживились и понесли потери

Вчера на востоке нашей страны террористы, в частности, открывали огонь из пушек.

На Донбассе вчера боевики десятки раз стреляли и понесли потери vk.com/crimea_this_ua

В четверг, 17 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 60 раз нарушили режим прекращения огня, боевые действия шли по всей линии разграничения, украинские воины вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Семь защитников Украины были ранены, по данным разведки, уничтожены шесть боевиков, а один — получил ранение, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. Российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением пушек и минометов", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее пособник боевиков, российский писатель Захар Прилепин сообщил, что в промзоне Авдеевки Донецкой области был уничтожен командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из РФ Олег Мамиев (прозвище "Мамай").

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