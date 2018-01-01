На Донбассе боевики пугают людей "масштабным наступлением" сил АТО, названа дата — разведка

Противник продолжает запугивать людей сведениями о деятельности "украинских диверсантов", отметил спикер Минобороны.

Боевики пугают людей “масштабным наступлением” сил АТО с 30 апреля, сообщил спикер Минобороны lug-info.com

На захваченной части Донбасса боевики запугивают местных жителей недостоверной информацией о проведении силами антитеррористической операции с 30 апреля "широкомасштабных наступательных действий".

Враг также продолжает пугать людей сведениями о деятельности "украинских диверсантов", рассказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам спецоперации, полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на Главное управление разведки ведомства.

По его словам, противник продолжает запугивать людей для оправдания присутствия на востоке Украины российских оккупационных войск.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что 30 апреля на Донбассе вместо АТО начнется Операцию объединенных сил. В марте на должность командующего ОС был назначен заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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