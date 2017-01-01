На Донбассе боевики ударили из минометов, в штабе АТО рассказали о раненом силовике

Всего за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе враг продолжал обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

На луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого, выпустив в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, — из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Всего за минувшие сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает", — сказано в сообщении.

В пресс-центре АТО отметили, что украинские военнослужащие огонь не открывали.

Напомним, ранее боевики накрыли позиции ВСУ на Светлодарской дуге.