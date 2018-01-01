На Донбассе бойцы ООС активно оборонялись: в разведке назвали потери противника

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из запрещенного "Минском" вооружения.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, был уничтожен один боевик Reuters

В воскресенье, 10 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, в очередной раз пытались ослабить оборону украинских воинов.

Во время боевых действий трое защитников Украины получили ранения, по данным разведки, в результате ведения нашими бойцами активной обороны уничтожен один террорист, а три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

На Луганщине самые активные боевые действия продолжались в районе Новотошковского, на Донецком подразделения ОС вели активную оборону у Опытного. На Мариупольском направлении враг получил адекватный ответ вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, был уничтожен один боевик Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.

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