На Донбассе было "горячо": бои, вражеские потери

Вчера на востоке нашей страны боевики 50 раз открывали огонь.

Вчера на Донбассе шли бои, по данным разведки, террористы понесли потери vk.com/klalnavsex

В пятницу, 11 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 50 раз нарушили режим прекращения огня, во время боевых действий ранены трое наших воинов.

Шли бои, в результате адекватного ответа защитников Украины, по данным разведки, уничтожены три противника, а четыре — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Активные боевые действия продолжались на всех направлениях. Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения", — отметили в ведомстве.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев возрастала с наступлением темного времени суток. На Донецком направлении ситуация была более напряженной.

Там круглосуточно продолжаются бои в Верхнеторецкого, Каменки, Авдеевки, Опытного, Песков, Зайцево. Вчера вечером около 20:00 боевики из 120-мм минометов обстреляли последний населенный пункт.

"Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на Мариупольском направлении", — добавили в пресс-центре.

Напомним, днем 4 мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.

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