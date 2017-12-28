На Донбассе диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах

Взрыв произошел при попытке сил противника пересечь линию соприкосновения.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные военной разведки.
"Российское оккупационное командование использует новогоднее перемирие и соблюдение силами АТО условий режима прекращения огня для интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп.
В то же время, активизация действий противника в районах хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь среди разведывательных подразделений агрессора.
Так, за минувшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 декабря, в зоне проведения АТО боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате обстрелов 2 бойца Воооруженных сил Украины получили легкие ранения.