На Донбассе диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах

Взрыв произошел при попытке сил противника пересечь линию соприкосновения.

Reuters

На Донбассе при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа боевиков.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные военной разведки.

"Российское оккупационное командование использует новогоднее перемирие и соблюдение силами АТО условий режима прекращения огня для интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп.

В то же время, активизация действий противника в районах хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь среди разведывательных подразделений агрессора.

Так, за минувшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря, в зоне проведения АТО боевики 4 раза нарушили перемирие. В результате обстрелов 2 бойца Воооруженных сил Украины получили легкие ранения.