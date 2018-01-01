На Донбассе из-за боевиков ВСУ понесли новые потери: пострадали много воинов

Вчера террористы, в частности, открывали огонь из артустановок.

Вчера на Донбассе погиб защитник Украины

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля, террористы осуществили 15 прицельных обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины, в результате действий противника погиб один наш боец, пять — пострадали, а еще два получили боевые травмы.

Боевики, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, несколько часов вел огонь из 122- и 100-мм артиллерийских установок, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов.

Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки противник обстреливал из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок обороны. Боевики применили 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино.

Также из минометов, но калибром 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали опорные пункты возле Песок, а в пригороде Авдеевки — вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала антитеррористической операции (стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже глава государства сказал, что с начала 2018-го на Донбассе погиб 21 украинский военный, а еще 90 — получили ранения.