На Донбассе из-за игнора боевиками "перемирия" пострадало много бойцов АТО

Вчера на востоке нашей страны враг, в частности, открывал огонь из 120-мм минометов.

На Донбассе вчера террористы 64 раза стреляли, отметили в штабе АТО lug-info.com

Во вторник, 10 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" — за сутки 64 раза обстреляли позиции украинских воинов, пострадали пятеро наших защитников.

В частности, террористы открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении враг бил из 120-мм минометов по укреплениям вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и шахты "Бутовка".

Также возле Водяного, Песков и Каменки боевики стреляли из танков, а в районе Песков, Талаковки, Лебединского и шахты "Бутовка" — из минометов калибром 82 мм.

Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружение БМП — по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, а у Широкино — противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении враг из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП использовал в районе Луганского.

"В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения", — отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.