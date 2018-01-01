На Донбассе очередные обстрелы, погиб украинский боец - штаб АТО

Боевики постоянно продолжают применять против ВСУ различное вооружение, в том числе и минометы.

Украинский боец в зоне АТО http://vnews.agency

С начала четверга, 15 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе было зафиксировано шесть прицельных обстрелов со стороны сепаратистов.

Соответствующая информация была обнародована представителями пресс-службы штаба АТО.

В результате обстрелов был убит один боец Вооруженных сил Украины. На луганском направлении противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты вблизи населенного Луганское.

На донецком направлении сепаратисты применили минометы калибра 120 миллиметра и 82 миллиметра возле Павлополя и Чермалыка на Приазовье.

"В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины неподалеку Тарамчука", – говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

Напомним,