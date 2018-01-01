На Донбассе официально завершилась АТО: что теперь

Кардинально меняется ситуация в первую очередь с политической точки зрения.

Закончилось АТО. InfoKava.com

30 апреля(АТО). Вместо нее стартует Операция объединенных сил (ООС).

Такая смена формата прописана в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

В связи с началом ООС на территории Донбасса начинает действовать особый порядок допуска граждан.

Также с этого дня Генеральный штаб будет осуществлять стратегическое руководство всеми силами и средствами, которые занимаются обеспечением нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ. А командующий Объединенных сил примет на себя руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях. Докладывать он будет непосредственно президенту, а реализовывать свои полномочия – через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Новой операцией будет руководить командующий Сергей Наев. Он будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только Вооруженных сил Украины, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

Как сообщал министр обороны Украины Степан Полторак, его ведомство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях". Однако и после смены формата возможны точечные антитеррористические операции.

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", — добавил министр.

Отмена АТО: что меняется для власти и рядовых граждан

Кардинально меняется ситуация в первую очередь с политической точки зрения. Штаб АТО сформирован СБУ, МВД и Минобороны, однако реальную власть в зоне конфликта имеют только ведомства Авакова и Полторака.

Нынешняя перестановка грозит отстранением от оперативных задач МВД в пользу президента (он через руководство Минобороны будет определять, кто будет находиться и какие задачи выполнять). "У ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию. А части и подразделения Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции переходят в ее подчинение", — цитирует спикера Минобороны по вопросам АТО, полковника Дмитрия Гуцуляка "Вести".

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Военный эксперт Олег Жданов считает ситуацию потенциально опасной именно ввиду концентрации полномочий в отдельно взятых руках. "Финпотоки, МВД, СБУ, та же контрабанда — все будет подчиняться штабу. Фактически после узаконивания действий ВСУ на востоке появилась вторая Нацгвардия, которой руководит президент — только с возможностью применять тяжелое вооружение: это противоречит Конституции и является шагом к диктатуре", — рассказал он.

А вот опасения, что местные жители будут лишены ряда прав, в частности, на имущество (по закону, силовики могут входить в домовладение без разрешения и даже изымать частный транспорт), пока не подтвердились. "У военных появится такое право, только когда (и если) будет введено военное положение. А пока у нас не было ни одного такого случая — у военных в принципе немного влияния на мирных жителей", — пояснил военно-гражданский комендант Красногоровки Олег Ливанчук.

Напомним, за 29 апреля боевики в зоне АТО совершили 47 обстрелов позиций украинской армии. В результате один украинский воин получил ранение, еще один – боевую травму.

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