На Донбассе оккупанты пустили в ход минометы и вооружение БМП

Особую активность агрессор проявлял в темное время суток.

Оккупанты пустили в ход минометы и вооружение БМП Reuters

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции

"Российско-оккупационные войск продолжали обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины. Особую активность агрессор проявлял в темное время суток", – говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении в вечернее время противник несколько часов с небольшими перерывами вел огонь из 82-мм минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Незаконные вооруженные формирования несколько раз применили минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли украинских защитников неподалеку Новоалександровки.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.

Напомним, ранее сообщалось о ранении военнослужащего ВСУ на Донбассе.