На Донбассе погиб украинский защитник — штаб

Противник произвел 6 прицельных обстрелов наших позиций.

В целом, с начала суток, противник произвел 6 прицельных обстрелов наших позиций.

В течение 22 января в зоне АТО на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных.Во время минометного обстрела погиб один боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять огневые провокации и применять вооружение, которое должно быть отведенным от линии разграничения на соответствующие расстояния.

В частности, на Луганском направлении боевики посреди ночи обстреляли позиции ВСУ возле Троицкого из 120-мм минометов.

На Светлодарской дуге стреляли утром. В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений, боевики неоднократно обстреляли опорные пункты сил АТО из гранатометов и 120-мм и 82-мм минометов в районе Луганского.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82 мм по защитникам Новотроицкого.