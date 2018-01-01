На Донбассе повторно обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Персоналу ДФС пришлось скрываться в бомбоубежище.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на страние ведомства в сервисе микроблоге Twitter.
"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров – пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище", – говорится в тексте.
По словам представителей ведомства, позднее работа станции была восстановлена в штатном режиме.
Напомним, ранее в штабе АТО назвали число пострадавших силовиков на Донбассе.