На Донбассе провели мощную патриотическую акцию для жителей оккупированного Луганска: фото

Такая информация опубликована на странице пресс-центра АТО в социальной сети Facebook.

В населенном пункте Станица Луганская на воздушных шарах отправили громадный флаг Украины в сторону временно оккупированного боевиками "ЛНР" Луганска.

Такая информация опубликована на странице пресс-центра АТО в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, именно так было решено отпраздновать День Соборности Украины. Мероприятие провели при содействии местных властей, отдела гражданско-военного сотрудничества ОТУ "Луганск", членов союза участников боевых действий АТО Луганщины и местных школьников.

"Полотнище размером шесть на одиннадцать метров было изготовлено волонтерами Донетчины и передано в дар жителям соседней области как символ единства Украины", - говорится в тексте.

Напомним, ранее украинца задержали в Крыму за надругательство над российским флагом.