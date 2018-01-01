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На Донбассе разрушена дамба хранилища химотходов

Сегодня, 15:44

В хранилище содержится 270 тонн химических отходов.

Торецк
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) сообщило о разрушении дамбы хранилища химического завода на линии разграничения.

"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения", - сообщается в Twitter ведомства.

По данным ведомства, в хранилище содержится 270 тонн химических отходов, оно заполнено на 90 процентов.

Ранее сообщалось, что в начала военного конфликта в 2014-м на Донбассе пропали без вести и разыскиваются около четырех тысяч человек. По информации Главка Нацполиции в Донецкой области пропавшими без вести числились 2727 человек, судьба 1053 до сих пор неизвестна. По статистике Луганской областной военно-гражданской администрации, на территории области разыскиваются 1205 человек, судьба 572 из них остается неизвестной.

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Теги:  
Торецк, МинВОТ, Донбасс
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