На Донбассе снайпер "ДНР" на виду у мирных жителей расстрелял водовоз: видео

Инцидент произошел на Марьинском КПП.

Снайпер на Донбассе nahnews.org

В зоне военного конфликта на Донбассе в час-пик Марьинском контрольно-пропускном пункте снайпер группировки "ДНР" расстрелял грузовик, доставляющий в город питьевую воду.

"Сначала лобовое стекло, бочка, но поскольку бочка не зажглась, начали бить по баку. Бак тоже не загорелся. Ну, и уничтожили машину – в двигатель начали бить. Ждали, пока стемнеет, потом оттягивали машину", - цитирует портал "ТСН" водителя-водовоза 30-й механизированной бригады Юрия Чикомасова.

Всего в штабе АТО во вторник, 27 марта, зафиксировали 50 обстрелов вдоль всей линии разграничения. На Луганщине боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали район Троицкого, поселка Луганское и Станицы Луганской.

На Донетчине противник также вел огонь из минометов – в частности, по Авдеевке и ее окрестностям. Из гранатометов и крупнокалиберных боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, шахты "Бутовка", Павлополя и поселка Пески.



Напомним, ранее в штабе АТО сообщали о том, что боевики применяли запрещенное оружие.