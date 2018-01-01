На Донбассе террористы оборудуют новые позиции для "Градов" - разведка

По данным ГУР Минобороны Украины, боевики активно нарушают "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".

РСЗО "БМ-21" Bigmir.net

В зоне военного конфликта на Донбассе террористы осуществляют обустройства скрытых позиций тяжелого вооружения , в том числе и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Соответствующее сообщение в воскресенье, 1 апреля, опубликовали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно обнародованным данным, боевики, нарушая "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", оборудуют скрытые позиции тяжелого вооружения и в том числе РСЗО.

"В жилой зоне села Митьково-Качкари Новоазовского района был оборудован склад боеприпасов к РСЗО БМ-21 Град одной из "воинских частей" боевиков. 29 марта 2018 года на указанном составе произошел пожар, возгорание снарядов и детонирование взрывателей. Во время ликвидации последствий пожара получили ранения несколько российских военнослужащих", - сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне тренируют отряды "казаков" для переброски на Донбасс.