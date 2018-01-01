На Донбассе террористы обстреляли детский центр

Пострадавших нет.

Обстрелы на Донбассе. Архивное фото. npu.gov.ua

Утром 21 мая в Торецке Донецкой области террористы обстреляли Центр социально-психологической реабилитации, в котором находились 28 детей.

В здании повреждены окна.

"Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации детей – это 28 мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет", – сообщает пресс-служба донецкой полиции.

Сейчас полицейские вывозят детей и персонал из-под обстрела. Пострадавших нет.

Кроме того, артиллерийский обстрел со стороны боевиков повредил еще 7 домов в Торецке.

Напомним, вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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