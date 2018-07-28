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На Донбассе троих подростков на кладбище разорвало миной боевиков

Сегодня, 20:16

Ребята ходили проведать могилу своего друга.

мина
Подростки наступили на мину УНИАН
На оккупированной территории Донецкой области трое мальчиков подорвались на мине на кладбище, куда пришли навестить могилу товарища.

"Хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - цитирует пресс-служба Минобороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

Ранее военнослужащие и родственники раскрыли подробности трагической гибели 15-летней девочки в Торецке, которую во дворе ее собственного дома смертельно ранил снаряд боевиков, выпущенный со стороны Горловки.

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Теги:  
Донецкая область, Донбасс, подростки, мина, подорвались, Минобороны, смерть
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