На Донбассе троих подростков на кладбище разорвало миной боевиков

Ребята ходили проведать могилу своего друга.

Подростки наступили на мину УНИАН

На оккупированной территории Донецкой области трое мальчиков подорвались на мине на кладбище, куда пришли навестить могилу товарища.

"Хаотичное минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - цитирует пресс-служба Минобороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

Ранее военнослужащие и родственники раскрыли подробности трагической гибели 15-летней девочки в Торецке, которую во дворе ее собственного дома смертельно ранил снаряд боевиков, выпущенный со стороны Горловки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram