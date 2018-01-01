На Донбассе украинские военные взяли в плен "мотострелка ЛНР", фото

Боевик взят в плен во время рейда, его уже передали сотрудникам СБУ.

На Донбассе украинские военные во время рейда взяли в плен боевика gs.sloboda.net

В субботу, 5 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил одно из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады украинской армии во время рейда взяло в плен "мотострелка" самопровозглашенной ЛНР.

Террориста передали сотрудникам Службы безопасности Украины, говорится на странице ООС в Facebook.

"Удачный рейд ... взят в плен боевика "3-го батальона 7-й мотострелковой бригады" российской-террористических войск. Военнослужащих, участвовавших в рейде, командование Объединенных сил представит к наградам", — отмечается в сообщении.

На Донбассе украинские военные во время рейда взяли в плен боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе ООС на отдельных участках по всей линии соприкосновения шли боевые действия, трое украинских военных получили ранения, по данным разведки, убиты три террориста, а еще столько же — ранены.

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