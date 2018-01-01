На Донбассе украинские воины активно оборонялись, боевики понесли потери — разведка

Вчера террористы десятки раз открывали огонь из вооружения, запрещенного "Минском".

Вчера на Донбассе были уничтожены два боевика, отметили в разведке Reuters

В четверг, 3 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 21 раз применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В результате ведения активной обороны украинскими бойцами террористы, по данным разведки, понесли потери — двое убитых и трое раненых, говорится на странице ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая три раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка", — отметили в ведомстве.

Вчера на Донбассе были уничтожены два боевика, отметили в разведке Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее волонтеры сообщили, что 2 мая под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона украинской армии "Донбасс-Украина" достойно ответили на обстрелы, осуществленные террористами, — противник потерял немало боеприпасов.

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