На Донбассе украинские воины активно оборонялись, боевики понесли потери — разведка

Вчера террористы десятки раз открывали огонь из вооружения, запрещенного "Минском".
В результате ведения активной обороны украинскими бойцами террористы, по данным разведки, понесли потери — двое убитых и трое раненых, говорится на странице ООС в Facebook.
"За прошедшие сутки 21 раз, а ночью 4 мая три раза российско-террористические войска применяли запрещенное оружие вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Каменка, Талаковка", — отметили в ведомстве.
Ранее волонтеры сообщили, что 2 мая под захваченной Горловкой Донецкой области бойцы батальона украинской армии "Донбасс-Украина" достойно ответили на обстрелы, осуществленные террористами, — противник потерял немало боеприпасов.
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