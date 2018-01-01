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На Донбассе украинские воины активно оборонялись: в разведке назвали потери боевиков

Сегодня, 09:15

Вчера на востоке нашей страны боевики десятки раз открывали огонь.

боевики, ЛНР, оружие
Вчера на Донбассе украинские воины активно оборонялись, по данным разведки, враг понес потери warfare.com.ua
Во вторник, 15 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

На Донецком направлении украинские воины активно оборонялись, по данным разведки, уничтожены два террориста, а три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, во время боевых действий один защитник Украины погиб, а еще двое получили ранения и были оперативно эвакуированы в госпиталь.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.

На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах Травневого, Зайцево, Железного, Верхнеторецкого, Песков. Адекватный ответ враг также получил на Мариупольском направлении у Талаковки и Широкино.

"Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра… обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское", — подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, в начале мая в районе поселка Опытное (находится под Ясиноватой) Донецкой области боевики, возможно, противотанковой управляемой ракетой, уничтожили автомобиль Nissan Terrano волонтеров, в котором была гуманитарная помощь.

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Теги:  
Донбасс, ООС, боевики, потери, разведка, обстрелы, Минские соглашения
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