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На Донбассе украинский снайпер-морпех уничтожил пулеметчика боевиков "ДНР": видео

Сегодня, 10:29

Инцидент произошел в зоне проведения ООС в Приазовье.

Снайпер
"24 Канал"
В зоне проведения ООС в Приазовье снайпер украинской морской пехоты  провел ликвидацию пулеметчика-боевика "ДНР".

Соответствующий видеоролик опубликовано на своей странице в Facebook "снайперский" волонтер Serg Marco.

"Выстрел, за который можно было бы получить нехилое уважение на соревнованиях. Если бы, конечно, на соревнованиях было упражнение "высунуться из окопа в 300 м от работающего пулеметчика и стрелять в голову с неудобного положения", − написал он.

Согласно данным украинских военнослужащих, изначально пулеметчик "9-го отдельного мотострелкового полка" группировка "ДНР" решил начать стрельбу по позициям украинских морпехов. Снайпер сделал выстрел, ориентируясь на вспышки пулеметных очередей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в украинской разведке назвали потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки.

 

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Теги:  
Украина, морпех, снайпер, ОСС, Донбасс, война, снайпер, боевики, ДНР
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