На Донбассе усложнилась ситуация, погибли и ранены украинские воины

Вчера на востоке нашей страны противник, в частности, бил из "Градов".
Погибли двое украинских воинов, а четверо — получили ранения, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
По его данным, на востоке нашей страны противник 25 раз применил минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".
На Донецком направлении враг активизировался в районах Луганского, Светлодарска, Новолуганского, Майорска. Постоянно продолжаются боевые действия в районе промзоны Авдеевки и Опытного.
"Около 21:00 противник применил РСЗО БМ-21 "Град" по позициям наших войск в районе Авдеевки. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ оккупантам и вели активную оборону", — добавили в пресс-центре.
На Мариупольском направлении террористы оживились в районах Водяного, Лебединского и Широкино. На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах Новозвановки и Троицкого.
"По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери — пять оккупантов уничтожено и восемь — ранены", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 16 мая в районе Операции объединенных сил погиб 41-летний военнослужащий 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Сергей Гундер (позывной "Татарин").
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