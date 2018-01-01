На Донбассе враг сорвал "пасхальное перемирие". В штабе АТО рассказали о раненых силовиках

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили против защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка".

Боевики на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе за минувшие сутки, 7 апреля, российско-оккупационные войска осуществили 42 обстрела позиций ВСУ

При этом один украинский воин получил ранения, сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг обстрелял украинские позиции возле Каменки, Талаковки и Водяного, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили против защитников Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы — против защитников Пищевика, противотанковый ракетный комплекс — возле Талаковки. Неподалеку Широкиного, Славного и Павлополя террористы вели снайперский огонь.

Под обстрелы из стрелкового оружия также попали укрепления ВСУ в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика. На Луганском направлении боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Луганским, используя 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Малинового.

Пострадавшего в результате обстрелов украинского военного доставили в лечебное учреждение.

Напомним, в Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.