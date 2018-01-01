На Донбассе за сутки бойцов ВСУ обстреляли 19 раз, один погибший – штаб АТО

Террористы обстреливали позиции украинской армии сразу из нескольких видов вооружения.

Эпизод военного конфликта на Донбассе Informator.media

В зоне военного конфликта на Донбассе в результате боевых действий 22 февраля нынешнего года погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранение.

Такую информацию обнародовали представители пресс-центра АТО в соцсети Facebook.

Согласно обнародованным данным, на Луганском направлении основная огневая активность противника была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, боевики применили минометы и целый арсенал пехотного вооружения в районе Луганского и Троицкого. Кроме того, несколько мин разорвались у возле населенных пунктов Крымское и Катериновка.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел обстрел по позициям сил АТО вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов − возле Гладосово и Лозового. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия террористы обстреляли Новоалександровку.

Также на Донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли позиции вблизи Новотроицкого и Песков.

"Всего за минувшие сутки противник провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", - резюмировал в штабе АТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт разъяснил ситуацию с АТО после подписания закона по Донбассу.