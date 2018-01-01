На Донетчине группа партизан "отметелила" боевиков - штаб АТО

Инцидент произошел во временно оккупированных районах региона в минувшее воскресенье.

Партизаны нанесли побои двум боевикам «ДНР facebook.com/theministryofdefence.ua

зоне военного конфликта на Донбассе – во временно оккупированных боевиками "ДНР" районах Донецкой области − участились случаи партизанского движения среди местных жителей.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-центра штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, в минувшее воскресенье, 1 апреля, группа мужчин нанесли побои двум боевикам "ДНР", отобрала у них оружие и исчезла в неизвестном направлении.

"В полосе ответственности одного из подразделений 3-й ОМСБР российско-оккупационных войск в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Несмотря на объявленный оккупантами план "Перехват", по горячим следам нападавших задержать не удалось. Поиски их продолжаются и до сих пор", - говорится в тексте.

Напомним, ранее украинские разведчики установил, что на Донбассе террористы оборудуют новые позиции для "Градов".