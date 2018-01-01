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На Донетчине произошел масштабный пожар на шахте: фото

Сегодня, 11:47
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1 / 2 (donetsk.dsns.gov.ua)

Инцидент произошел в населенном пункте Мирноград.

В городе Мирноград, что на Донетчине, на территории шахты "Капитальная" произошло масштабное возгорание.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 30 апреля, сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно обнародованным данным, на месте инцидента огнеборцы установили - загорелись помещения на четвертом этаже пятиэтажного здания.

"Спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С 4 этажа противоположной стороны здания с помощью лестницы были спасены еще 2 женщины. Всего благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных были спасены 6 работников шахты", - заявили представители ГСЧС.

Кроме того, немногим позже была госпитализирована еще одна женщина. Врачи диагностировали у нее отравление продуктами горения. Причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что масштабное возгорание произошло на шахте под Запорожьем.

 

 

 

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Теги:  
Донетчина, Мирноград, шахта, пожар, ГСЧС
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