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В Мариуполе задержали пьяных украинских офицеров в авто с номерами "ДНР"

Сегодня, 15:51
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1 / 5 Пьяных офицеров задержали в авто с номерами «ДНР» (Фейсбук М.Жорина)

Когда пьяных офицеров остановила полиция, они вели себя агрессивно и нагло.

В Мариуполе полиция задержала пьяных украинских офицеров, которые разъезжали по городу в авто с номерами "ДНР".

"Когда их остановила полиция, они имели наглость агрессивно и нагло себя вести. Рядом также оказались азовцы, от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю", — рассказал очевидец Максим Жорин в Facebook.

Он подчеркнул, что задержанные представились офицерами пограничной и разведывательной служб. "На голову не налазит", — добавил Жорин, комментируя возмутительный инцидент.

В то же время в полиции Донецкой области подтвердили, что получали сообщение об инциденте и отметили, что сейчас обстоятельства происшествия выясняются, пишет ТСН.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты ВВС ВСУ провели учения над Мариуполем.

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Теги:  
Мариуполь, ДНР, авто, офицеры
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