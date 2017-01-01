На границе с Россией все пункты пропуска оборудовали системой биометрического контроля

Вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных.

На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска уже оборудовали системой биометрического контроля.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает 112 Украина.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам данных Интерпола. Я думаю, что до конца этого года, в начале следующего, к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", — отметил Шкиряк.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.