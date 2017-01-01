На Харьковщине обмороженный россиянин попросил убежища в Украине

Необычный инцидент произошел близ КПП "Старица".

Житель РФ пешком пришел к КПП «Старица» dpsu.gov.ua

Гражданин Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины и попросил убежища.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованным ведомством данным, житель РФ пешком пришел к КПП "Старица" в Харьковской области. Затем он обратился к патрулю пограничников с просьбой о получении статуса беженца на территории Украины.

"Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде, чем рассматривать просьбу, пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи", – заявили в пресс -службе Госпогранслужбы. Во время своего "путешествия" мужчина обморозил верхние и нижние конечности. Пограничники вызвали для него бригаду врачей, которые после осмотра, в сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы, забрали россиянина в больницу.

О факте обращения гражданина Российской Федерации на получение статуса беженца пограничники сообщили сотрудникам ГУ Госмиграционной службы Украины по Харьковской области.

Напомним, ранее пограничники назвали число иностранцев, которым запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма.