На Харьковщине райцентр остался без воды из-за коммунальной аварии: подробности

По словам местных чиновников, канализационный коллектор в городе находится в очень плохом состоянии.

Подвоз воды Униан

Город Лозовая (Харьковская область) остался без водоснабжения из-за полного разрушения коллектора и перегрузки канализационной системы.

Ранее коллектор уже приходилось отключать на две недели, однако на минувших выходных он обвалился окончательно, сообщает портал "ТСН".

Таким образом, 45 тысяч жителей Лозовой вынуждены экономить привозную воду.

По словам местных коммунальщиков, они работают в круглосуточном режиме, но коллектор находится в таком состоянии, что постоянно разрушается частями.

Кроме того, как заявляют чиновники, нет никаких гарантий, что аварии не повторятся на других участках коммунальных коммуникаций. Почти два с половиной километра коллектора полностью разрушены, а на ремонт необходимо более 10 млн грн.

Напомним, ранее в Харькове из-за аварии без отопления оставались десятки жилых домов.