На Харьковщине свалили на землю постамент с украинским флагом

Инфомация об инциденте появилась в соцсети Facebook.

В городе Дергачи, что на Харьковщине, неизвестные злоумышленники накануне вечером сбросили на землю постамент, на котором был установлен украинский флаг.

Такое сообщение опубликовал пользователь Александр Анчишкин на собственной странице в соцсети .

"Группа неизвестных свалила тумбу с флагом, которая ранее была постаментом под Лениным", — написал он.

По информации очевидца, инцидент произошел около 23:30. Постамент свалили с помощью ковша желтого трактора, инцидент снимал человек на автомобиле Nissan Qashqai.

"После акта надругательства над государственными символами неизвестные уехали в сторону гимназии №3", — написал Анчишкин, и присовокупил, что тракторист был задержан.

Напомним, на Харьковщине накрыла банду "силовиков", терроризировавших людей.