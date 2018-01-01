На Херсонщине бушует мощный лесной пожар, спасатели применяют авиацию

В 6:10 возобновлена работа авиации.

В Херсонской области спасатели продолжают борьбу с лесным пожаром, охватившим 130 гектаров вблизи села Раденск Олешковского района.

Для борьбы с огнем снова начали использовать авиацию, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 29 мая, продолжается тушение отдельных очагов. Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет.

В 6:10 возобновлена работа авиации, с начала тушения пожара осуществлено 42 сбросы воды (159 тонн воды), а именно: на вертолете МИ-8 Минобороны 29 сбросов (58 тонн воды) и самолетами АН-32П ДСНС 13 сбросов (101 тонна воды).

К ликвидации пожара привлечены 220 человек и 75 единиц техники.

Напомним, ранее в ГосЧС заявили о ликвидации пожара на армейском арсенале в Балаклее.

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