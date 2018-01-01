На Херсонщине фермер выстрелил себе точно в сердце

По словам родных, мужчина мог совершить суицид из-за долгов по кредиту.

Фермер попал себе из ружья в сердце Открытые источники

В селе Максим Горький Каланчакского района Херсонской области 63-летний местный житель совершил суицид , выстрелив из охотничьего ружья себе прямо в сердце.

Как сообщает издание сообщает Oлешки.сity, выстрел услышала жена. Она выбежала во двор и увидела уже бездыханное тело супруга.

Медики приехали на место происшествия, однако помочь мужчине уже были не в силах. Они констатировали, что пуля попала ему непосредственно в сердце.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что предсмертной записки погибший не оставил, поэтому версия самоубийства пока не подтверждена. Однако вдова утверждает, что ее супруг в последнее время находился в депрессии из-за долга, сумма которого превышает миллион гривен. Женщина рассказывает, что кредит муж взял на развитие фермерского хозяйства, которое, к сожалению, не стало успешным.

Напомним, в Николаеве 21-летний военнослужащий полка особого назначения Военно-воздушных сил Украины заснял свой суицид на камеру смартфона.