На Херсонщине фермер выстрелил себе точно в сердце

По словам родных, мужчина мог совершить суицид из-за долгов по кредиту.
Как сообщает издание сообщает Oлешки.сity, выстрел услышала жена. Она выбежала во двор и увидела уже бездыханное тело супруга.
Медики приехали на место происшествия, однако помочь мужчине уже были не в силах. Они констатировали, что пуля попала ему непосредственно в сердце.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что предсмертной записки погибший не оставил, поэтому версия самоубийства пока не подтверждена. Однако вдова утверждает, что ее супруг в последнее время находился в депрессии из-за долга, сумма которого превышает миллион гривен. Женщина рассказывает, что кредит муж взял на развитие фермерского хозяйства, которое, к сожалению, не стало успешным.
Напомним, в Николаеве 21-летний военнослужащий полка особого назначения Военно-воздушных сил Украины заснял свой суицид на камеру смартфона.