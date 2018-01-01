На Хортице вандалы разрушили памятный знак защитникам Украины: фото

Рядом с разрушенным памятником неизвестные оставили бутылки из-под алкоголя.

В ночь на субботу, 28 апреля, в Запорожье на острове Хортица неизвестные разрушили памятный крест, установленный на прошлой неделе в память о погибших защитниках Украины.

Как сообщает местное издание "061", в прошлую субботу, 21 апреля, в Запорожье состоялась акция "Возроди Хортицу", в рамках которой на острове высадили две тысячи дубов и установили памятный знак защитникам Украины. Молодая дубовая роща и знак находятся неподалеку от поворота в сторону базы "Чайка".

Инициаторами высадки деревьев и установки памятного знака стал "Национальный корпус". Деревья привезли из Литвы. Памятный знак был установлен к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы. На акцию приехали люди со всей Украины. Прошел патриотический фестиваль.

Но уже 27 апреля монумент был разбит неизвестными. Рядом с разрушенным памятником они оставили бутылки из-под алкоголя.

"Сегодня ночью алкашня разломала на Хортице памятный крест". — написал на своей странице в Facebook руководитель штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов.

"Мы установили его в честь погибших воинов. Установили на прошлых выходных. Установили во имя памяти каждого, КАЖДОГО ВОИНА, каждого кто защищал Украину и погиб за неё. (...) Теперь мы усилим охрану на Хортице, будем дежурить и ночью, мы не позволим шакалам уничтожить память, рушить мемориалы и топтать волю украинцев", — пообещал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мародеры искали золото в могилах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram