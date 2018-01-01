На Ивано-Франковщине парашютист завис на опоре линии электропередач: видео

Инцидент с трагикомическим оттенком произошел близ города Коломыя.
Возле города Коломыя, что на Ивано-Франковщине, парашютист после прыжка зацепился стропами за вышку-опору линии электропередач.
Как в понедельник, 30 апреля, сообщает местный портал "Курс", во время прыжка двое парашютистов удачно приземлились, а один - запутался на опоре ЛЭП.
Мужчину быстро сняли его друзья. Как сообщают медики, он не получил во время инцидента никаких травм.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России экстремал прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram