Авто, в котором ехал Петр Сливка, столкнулось с грузовиком МАN.

ДТП произошло на Тисменецкой трассе. poltava.to

На Ивано-Франковщине в ДТП погиб известный украинский звукорежиссер телеканала "Лтава" Петр Петрович Сливка.

Трагическое ДТП произошло на Тисменецкой трассе в селе Подпечеры, сообщает местное издание "Полтавщина".

Женщина-водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. В результате она столкнулась с грузовиком МАN.

На пассажирском сидении автомобиля находились известный в Полтавской области и Украине звукорежиссер телеканала "Лтава" Петр Петрович Сливка и его жена Елена. Оба они погибли в результате аварии.

Петр Петрович Сливка. poltava.to

Напомним, в страшном ДТП в Днепре погиб известный волонтер-переселенец из Донбасса Леонид Краснопольский.