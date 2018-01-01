На Киевщине "громада в камуфляже" заставила депутатов горсовета поднимать флаг ОУН: фото

Инцидент произошел в городе Обухове.

Депутаты Обуховского горсовета под давлением активистов приняли решение о поднятии красно-черного знамени ОУН во время "знаменательных дат национально - освободительной борьбы украинского народа".

Соответствующее сообщение на своей странцие в Facebook опубликовал активист Александр Линский.

"Сегодня Обуховский городской совет принял решение о поднятии красно-черного флага в знаменательные даты национально-освободительной борьбы украинского народа. Решение было принято со второй попытки только под давлением громады", - написал он. Свою публикацию Линский сопроводил фотографиями. На фотографиях можно видеть, как в сессионном зале вместе с депутатами находятся неизвестные в камуфляже.

Напомним, ранее депутаты Рады предложили штрафовать на невывешенный на праздники флаг ОУН.

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