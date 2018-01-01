На Киевщине мэр города добавил себе зарплату и попал под суд

По данным правоохранителей, градоначальнику грозит крупный штраф.

Мэр Броваров решил увеличить себе зарплату Фото: Википедия

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко подписал указ об увеличении оклада Броварскому городскому голове, иначе говоря, самому себе.

Как отметили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, Сапожко был проинформирован о существовании такого конфликта интересов, но не сообщил об этом НАПК.

Данное правонарушение повлечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если выясниться, что повышенную зарплату мэр города уже получал, то сумма штрафа возрастет от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В НАПК сообщили, что в связи с административными правонарушениями Сапожко в суд направлено 14 протоколов, по которым будут начаты разбирательства.

Как ранее сообщалось, своей заработной платой недовольны 85% граждан Украины. Ежемесячным доходом доволен каждый десятый украинец, что составляет 12%.