На Киевщине неизвестные сожгли мемориал жертвам Голодомора: фото

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1 / 2 В Обухове подожгли мемориал жертвам Голодомора (Facebook.com/MyObukhiv)

Неизвестные сожгли деревянную мельницу, которая является частью мемориального комплекса жертвам Голодомора.

В Киевской области злоумышленники подожгли часть мемориала жертвам Голодомора.

Инцидент произошел в Обухове, сообщил священник Константин Мадзяновский в группе Facebook "Православная Обуховщина".

Отмечается, что неизвестные сожгли деревянную мельницу, которая является частью мемориального комплекса жертвам Голодомора на кольцевой дороге Обухова. Вследствие инцидента помещение почти полностью сгорело.

По словам священника, внутри сгоревшей конструкции было согласовано появление часовни.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля в Киеве неизвестные подожгли храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

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