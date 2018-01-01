На Киевщине прощаются с убитой юристкой Ноздровской, фото, видео

С погибшей Ноздровской прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи.

На Киевщине в селе Демидов Вышгородского района несколько десятков человек пришли проститься с с убитой юристкой Ириной Ноздровской.

С погибшей прощаются дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи, пишет Украинская правда.

"Мы были хорошими знакомыми, поддерживали друг друга. Я просто в шоке, что так зверски можно было убить человека", — говорит знакомая убитой Людмила Мартыненко.

Вся улица вблизи дома запаркована машинами. Их здесь около полусотни. У дома постоянно дежурит экипаж скорой медицинской помощи.

Время от времени в дом заходят медики.

Также много полиции, патрулируют все село. У дверей дома, где жила Ноздровская, несколько погребальных венков от друзей. Рядом на столе портрет погибшей.

Похоронят Ноздровскую на местном кладбище в центре села.

Ранее правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".